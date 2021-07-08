الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر ومقدرات شعبها

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط، لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وأضاف أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة فى كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى الفريق أول محمد زكي، القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجاً فريداً للانضباط والالتزام.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

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