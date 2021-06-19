كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة النووية بالتزامن مع قرب التقديم

تبدأ مدرسة الضبعة النووية فتح باب القبول، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة لعام 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على أن يتم قبول طلبات الالتحاق، عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، في هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة الضبعة النووية.. شروط الالتحاق

-تبدأ شروط الالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية، بأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية هذا العام، وأن يكون مصريا من أبوين مصريين.

-تنسيق الحد الأدنى لدرجات القبول في مدرسة الضبعة النووية يحدد خلال الأيام المقبلة .

-الحد الأدنى للقبول العام الماضى كدليل مجموع 250 ( درجة فى الشهادة الإعدادية، سواء من أبناء محافظة مطروح أو المحافظات الأخرى،وألا تقل درجاته في مواد اللغة الإنجليزية والرياضة والعلوم عن 90% لكل مادة، كحد أدنى، وأن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.

-وتشمل شروط الالتحاق، أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، التي سيتم إجراؤها فى مطروح والقاهرة، لاختيار 75 طالبا فقط من المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

-وتحددت مصاريف الدراسة للصف الأول الثانوي في المدرسة النووية بالضبعة، العام الماضى بمبلغ 3 آلاف جنيه مقابل الخدمات الطلابية، بالإضافة إلى المصاريف العادية التى لا تتجاوز 120 جنيها.



تفاصيل الدراسة فى مدرسة الضبعة النووية

1ـ إقامة الطلاب و تكلفة المعيشة تتحملها المدرسة حيث يوجد بها أماكن للإعاشة والمبيت

2ـ مصروفات المدرسة العام السابق 3 آلاف جنيه بخلاف المصروفات التى تحددها الوزارة للمرحلة الثانوية

3ـ المقر الوحيد للمدرسة فى محافظة مطروح ولا يوجد مدارس أخرى تقدم هذه النوعية من التعليم فى باقى المحافظات.

4ـ الأقسام داخل المدرسة ثلاثة أقسام "الكترونيات، كهرباء، وميكانيكا".

5ـ تبدأ الدراسة فى الصف الأول الثانوى بشكل عام

6ـ التخصص يبدأ من الصف الثانى الثانوى حيث يختار الطالب التخصص الذى يرغب فيه.

7ـ يدرس الطلاب موادًا دراسية تتضمن مواد الدراسة للتعليم الفنى إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية.

8ـ يدرس الطالب فى الصف الأول مواد ثقافية عبارة عن مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والتربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، تربية وطنية، دراسات اجتماعية بجانب مواد فنية مثل تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا وتكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربائية وميكانيكية، علم المواد، رسم فنى والأمان الصناعي والحاسب الآلى، وتكنولوجيا الطاقة النووية.

9ـ مدة الدراسة فى المدرسة هى 5 سنوات دراسية.

10ـ الطلاب يدرسون اللغة الروسية.

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سنويا وسيتم تخريج 75 طالبا غير قابلين للزيادة؛ لضمان تخريج طالب مهيأ لتأدية المهمة، الطلاب مقسمون بفترة الدراسة على 3 فصول الأول منها يضم 25 طالبا، الدفعة الأولى التي بدأت الدراسة منذ وقت قصير، وسيتم تخريجها بعد 5 سنوات سيعملون فورا في المفاعل النووي.

ويحق للخريج إما استكمال دراسته في كليات الهندسة، كما يحق له الخروج في بعثات للدول المتقدمة التي تساعدنا في المجال النووي مثل روسيا، فضلا عن أن العمل في المفاعل النووي المصري أمر مفروغ منه؛ لأن المدرسة استُحدثت لتغطية حاجة هذا المفاعل من الأيدي العاملة المدربة المصرية.