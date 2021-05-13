نزلاء السجون المفرج عنهم للسيسى: «شكرا ياريس.. تعلمنا الدرس جيدا»

أكد عدد من المفرج عنهم بالسجون أنهم تعلموا الدرس جيدا، ولن يعودوا إلى الجريمة، موجهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على العفو الرئاسي، وقضاء عيد الفطر مع أسرهم ومشاركة الفرحة في منازلهم.

وأشار المفرج عنهم إلى أنهم تلقوا أثناء قضاء العقوبة رعاية اجتماعية وصحية وتعلم كسب مصدر الرزق من الحلال وتعلم حرفة.

عقد قطاع مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، اللجان المتخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى)، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيلا (عفو شرطى) تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021)، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

ويأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.