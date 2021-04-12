رئيس الجزائر يطالب بالالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشار كورونا

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، التهنئة لشعبه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وطالب بمضاعفة اليقظة والحذر، والالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال الرئيس تبون، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الجزائري: "الحمد لله الذي مَنّ علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء، وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي ووعي المواطنات والمواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح التي حُرمنا من أداءها العام الماضي بسبب الوباء".وشدد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الأماكن العامة، داعيا إلى اغتنام شهر رمضان بالتقرب من الله عز وجل وتقوية أواصر التضامن والأخوة اعتزازا بقيم الدين الإسلامي الحنيف والابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير.وكانت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر قد أعلنت مساء اليوم الاثنين أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجري.