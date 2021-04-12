إخماد حريق شبَّ في حارة اليهود بوسط القاهرة

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء إنتصار منصور، من السيطرة على حريق محدود شبَّ فى مخزن على مساحة 50 مترًا داخل حارة اليهود.تلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحادث وانتقلت إلى هناك، وتمكنت من إخماد ألسنة النيران وإجراء عمليات التبريد بعد الدفع بعربة واحدة، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ إحالته للنيابة العامة للتحقيق.