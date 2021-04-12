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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

25 % تخفيضًا على لحوم وياميش رمضان بالمحافظات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:36 م
الدكتور ممدوح السباعي،
الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تصل إلى 25% من أجل سد الفجوة الغذائية من خلال منافذ قطاع الإنتاج المنتشرة في المحافظات والبالغ 64 منفذا.

أضاف السباعي لـ«الدستور»، أن منافذ الوزارة تبيع اللحوم البلدية بسعر 105 جنيهات، مقابل 140 لدى الجزارين، والأرز بسعر 7 جنيهات، مقابل 12 جنيهًا في الخارج، والفول بسعر 10 و11 جنيهًا، مقابل 30 و35 جنيهًا في أسواق القطاع الخاص وزيت الزيتون البكر بـ90 جنيهًا، مقابل 150 و200 جنيه في الأسواق الخارجية، وكيلو العسل الخام بسعر 60 جنيهًا، مقابل 100 جنيه في الأسواق الأخرى حيث يقوم القطاع بتنفيذ السياسة العامة للدولة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

وأوضح السباعي أنه تم تفعيل مبدأ الشفافية في بيع منتجات مزارع قطاع الإنتاج عن طريق المزاد العلني طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للمزاد العلني، لافتًا إلى أن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة يقوم من خلال منافذ الإدارة العامة للتسويق بتوفير المواد الغذائية للمواطنين، بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

تابع أنه تم التوجيه بتوفير اللحوم الحمراء البلدية والضأن من مزارع قطاع الإنتاج وتوفير بمنافذ القطاع، علاوة على المحاصيل من إنتاج مزارع القطاع من الأرز والفول والعدس وزيت الزيتون وعسل النحل بأنواعه والمربات من إنتاج مركز البحوث الزراعية، كما تقوم المنافذ خلال رمضان بزيادة المعروض من المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم بلدية ومستوردة ومصناعتها والدواجن والبط والرومى والأسماك والبقوليات والبقالة بكل أصنافها والألبان ومنتجاتها وياميش رمضان.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة أن منافذ القطاع تنتشر في محافظات القاهرة والجيزة مجمع منافذ شارع نادي الصيد بالدقى، ومنافذ وزارة الرى بالوراق، ومنافذ وزارة العدل ومنافذ مدينة 6 أكتوبر السوق التجارية بكل من الحى المتميز، وابنى بيتك المنطقه الأولى وفي الحى الثانى والرابع والإسكندرية حى الجمرك، وحى العامرية، وحى أبو قير، وحى القبارى (مديرية الزراعة ببنها، وكفر الشيخ مدينة سخا، والمنيا) الموقف العام مدينة المنيا، والكورنيش بجوار بنك الإسكندرية، ومدينة المنيا الجديدة بجانب مديريات الزراعة بجميع المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الإنتاج، إلى أن القطاع يعرض السلع، الارز البلدى الكيلو 5.7 جنيه، والفول البلدى الكيلو 12 جنيها، وعدس اصفر ابو جبة الكيلو 18 جنيها، ولحوم كندوز صغير الكيلو 110 جنيهات، ولحوم ضان الكيلو 110 جنيهات، ودواجن صندوق الكيلو 40 جنيها، وزيت زيتون نصف لتر 50 جنيها، وجبن ابيض برميل الكيلو 50 جنيها، وجبن ابيض اسطنبولى الكيلو 50 جنيها، وجبن رومى الكيلو 84 جنيها، وعسل نحل بأنواعه الكيلو 45 جنيها.

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