تردد قناة دي إم سي dmc لمشاهدة مسلسل موسى بطولة محمد رمضان

تستمر عمليات البحث على تردد قناة دي إم سي dmc لمشاهدة مسلسل موسى لمحمد رمضان، مع بدء موعد شهر رمضان المبارك، حيث تعرض القناة مجموعة من المسلسلات القوية التي يرغب المشاهد في متابعتها من خلال البرومو الذي تم عرضه قبل بدء الشهر الكريم الذي يعد السباق الدرامي، حيث تحظى القناة بنسبة مشاهدة مرتفعة.

تردد قناة دي ام سي dmc لمشاهدة مسلسل موسى لمحمد رمضان

ويستطيع المواطن مشاهد ومتابعة ما تبثه قناة دي إم سي، من خلال التردد الجديد وهو: 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل موسى للفنان محمد رمضان

يشارك الفنان محمد رمضان، هذا العام بمسلسل موسى، من بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، منذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، حيث تدور أحداث مسلسل «موسى»، في فترة الخمسينات والستينات خلال الاحتلال البريطاني لمصر، قصة شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسئولية أشقائه.

قائمة مسلسلات رمضان على دي إم سي

تعرض قنوات دي إم سي، مجموعة من المسلسلات خلال الشهر الكريم، وتتضمن القائمة مسلسل موسى، بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب، كما تعرض القناة أيضا مسلسل الملكة، بطولة الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك.

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وتشمل القائمة التي تعرضها قناة دي إم سي، مسلسل هجمة مرتدة، من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري وهشام سليم، ومسلسل وكل ما نفترق، بطولة الفنانة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل وايتن عامر، ومسلسل لعبة نيوتن: بطولة الفنانة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح.





ويذكر، أن فناة دي إم سي، منذ ما يقرب من عام أصبحت مجموعة قنواتdmc، جزء من مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية التي يترأس مجلس إدارتها المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي، وأحدثت طفرة كبيرة في القناة منذ ذلك الوقت حيث تم إعداد خطة جديدة لعرض البرامج والمسلسلات تم إحلال بعضها مكان الآخر وتم تجديد بعض البرامج الأخرى وتم إنتاج مجموعة جديدة.

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