البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تداولات اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعى بدعم من استمرار مشتريات مكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من الأفراد المصريين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.وارتفع المؤشرالرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2029 نقطة، وقفز مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة.