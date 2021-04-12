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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:33 ص
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إصداره قرارًا بتخفيض ساعات العمل للعاملين بالجامعة خلال شهر رمضان المعظم وذلك للتيسير عليهم.

وسيكون مواعيد الحضور للسادة العاملين حتى الثامنة والنصف صباحًا وأن يبدأ الانصراف من الواحدة ظهرًا، أما العمال فتكون مواعيد الحضور حتى الثامنة صباحًا والانصراف بدءً من الواحدة والنصف ظهرًا.

وترك رئيس الجامعة للقائمين على العمل بالوحدات والإدارات الخدمية التي تعمل وفق جداول عمل بالتناوب تحديد مواعيد الحضور والانصراف وفق مقتضيات العمل بها دون المساس بانتظام الأداء وحسن سير العمل.

ونوه الدكتور طارق الجمال عن صدور موافقته من مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على زيادة اعتماد تقديم الخدمة التعليمية عن طريق المنصات الإلكترونية خلال شهر رمضان بما يعمل على تخفيض حضور الطلاب للكليات إلى 50% من المحاضرات الدراسية وذلك للتيسير على الطلاب وخاصةً المغتربين منهم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بنسبة تصل إلى 50% من حضور القوة البشرية والذي اتخذته الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والمطبق داخل قطاعات وكليات الجامعة بنسب متفاوتة تقل فى بعض الأحيان إلى ما هو دون 50% حضور وذلك حسب طبيعة عمل كل إدارة.

هذا وتقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى القيادة السياسية وإلى شعب مصر العظيم وكذلك إلى أسرة المجتمع الجامعي من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة العاملين وطلاب الجامعة بمختلف الكليات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم سائلًا المولى عز وجل قبول صالح الأعمال وأن يعيد تلك الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات.

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