«الري» تنفذ خطة لتأهيل مساقى الأراضي الزراعية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ومناقشة خطة تأهيل المساقي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى آليات التمويل والتنفيذ، ومتابعة مشروعات تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، خطة تنفيذ مشروع تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها هى الأخرى حفاظا على الموارد المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى متابعة عدة مشروعات كبرى تنفذ خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.وشدد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية حصر كافة المساقى الخاصة وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد إستهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.وأكد ضرورة الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التعديات والتلوث خاصة فى المناطق السكنية بالمحافظات، بالإضافة إلى التطوير التام لشبكة المجارى المائية وبشكل متكامل بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروعات الجارى تنفيذها.