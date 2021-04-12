صحة كفر الشيخ: صرف العلاج الشهري لـ 61 مريض جذام

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن مستشفى الجلدية قامت بفحص 572 مريضا من المترددين خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3 إلى 8 أبريل الجاري منهم 150 رجلا و142 إمرأة و280 طفلا.وأضافت أنه تم صرف 14 قرار علاج على نفقة الدولة، وتم إجراء 27 تحليل بقسم المعمل كما قامت صيدلية المستشفى بتوفير دواء الديكالديوم لعلاج مرضى الصدفية والبهاق، كما قامت بعمل تركيبات لعلاج الصدفية والإكزيما المزمنة وعلاج الفطريات والإرهاق والعدوى الطفيلية.وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه أيضا تم صرف علاج شهري لـ 61 مريض جذام ومتابعة المخالطين لهم، مشددة على ضرورة التأكد من جودة وأمان الخدمة الطبية المقدمة للمواطن في ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة.