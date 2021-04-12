رفع 180 طن مخلفات بدسوق في كفر الشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وجهاز النظافة بدسوق وقرية أبو مندور من رفع 180 طن مخلفات.كما تم رفع كفاءة النظافة بقرية المندورة، والتى تضمنت سيارتي نقل 20 طنا، وسيارة 10 أطنان وأربع سيارات 5 أطنان ولودرين.واستهدفت الحملة منطقة المصرف الغربي ومدخل عزبة الصردى ومدخل المندورة الوسطاني بأبومندو.كما شملت الأعمال التعقيم والتطهير عقب النظافة بمشاركة المجتمع المدنى، وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا.