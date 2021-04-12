أمين البحوث الإسلامية يهنئ الأمة بشهر رمضان المبارك

هنَّأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، الأمة الإسلامية والشعب المصري العظيم، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، سائلًا المولى -عز وجل- أن يمنّ الله علينا برفع الغمة عن البلاد والعباد.وقال الأمين العام: "إننا ومع قدوم هذا الشهر الكريم في حاجة إلى العودة واللجوء إلى الله تعالى، خصوصًا في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع"، مطالبًا الجميع بـ"العودة إلى النفس لتدبر أحوالها والنظر في أمورها؛ لأننا في أمس الحاجة إلى الوقفة مع النفس التي تدفع إلى تعديل السلوك وتقويم المجتمع وإصلاح الذات، وأن يكون الفرد نافعًا لنفسه ولمجتمعه".وأكد عياد أن "هذا الشهر الكريم يُعد فرصة عظيمة لإعادة منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية فيما بيننا، بما يحقق كل معاني السلم المجتمعي والتكافل الإنساني من خلال الإحساس بالآخرين والتخفيف عن آلامهم ومعايشة همومهم، وإدخال السكينة والسرور عليهم".