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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

إشرقة آتون.. أبرز الاكتشافات الأثرية في «قرنة الأقصر»

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:45 م
جبل القرنة
جبل القرنة
سمر محمدين
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واصل علماء الآثار اكتشاف المناطق والمدن الأثرية القديمة، حيث أعلنت وزارة الآثار والسياحة منذ أيام عن اكتشاف أثري جديد بمحافظة الاقصر.

وعثرت البعثة المصرية بقيادة زاهي حواس على الكشف الأثرى الجديد الذي يقع فى قلب جبل القرنة غرب مدينة الأقصر.

كانت البعثة تبحث عن المعبد الجنائزى للملك توت عنخ آمون، لكن شاءت الأقدار أن تعثر على أكبر مدينة سكنية وصناعية وإدارية فى البر الغربى على مر العصور، والتى بنيت فى عصر الملك أمنحتب الثالث.

"إشراقة آتون" تعد أكبر كشف أثري اذ تمثل مدينة سكنية وإدارية وصناعية فى غرب محافظة الأقصر، وهى المدينة المفقودة التى تضم سلسلة من المنازل.

ويؤكد اكتشاف البعثة لتلك المدينة أن منطقة البر الغربى بالأقصر كان به حياة وليست مدافن ومقابر فقط، وهى تعود لعهد أعظم ملوك مصر، وهو الملك أمنحتب الثالث، الذى حكم مصر من 1391 قبل الميلاد.

ولم تكن المدينة المفقودة هي الاكتشاف الأثري الضخم الوحيد الذي عثر عليه، فمؤخرًا اكتشفت بعثات مختلفة من علماء الاثار العديد من الآثار.. وترصد "الدستور" جانب من تلك الاكتشافات.

في مطلع 2021 عثر على عشرات الاكتشافات الأثرية المهمة بينها معبد جنائزي فرعوني في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر، إضافة إلى آبار وتوابيت خشبية من عصر الدولة الحديثة، وفق ما أعلن المجلس الاعلى للآثار المصرية.

واكتشفت نفس البعثة ما يقرب من 52 بئرا يتراوح أعماقها بين 10 إلى 12 مترا، وعثر بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة.

وفي 2020 تم العثور على كشف ابيدوس توصلت بعثة المسح الأثري بمنطقة الهضبةالصحراوية غرب أبیدوس، فيما عثرت البعثة على كشف ابيدوس وهو مجموعة من الفتحات ترجع للعصر البطلمى، فوق آبار رأسية عميقة مرتبطة بأنفاق مياه طبیعیة، إضافة إلى العثور على غرف بها فخار منتشر على الأسطح، وكذا نقوش جرافيتي لاسم يقرأ "خو-سو-ن- حور"، وأمه "آمون إیردس"، وجدته "نس-حور".

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