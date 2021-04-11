إشرقة آتون.. أبرز الاكتشافات الأثرية في «قرنة الأقصر»
الأحد 11/أبريل/2021 - 09:45 م
سمر محمدينطباعة
واصل علماء الآثار اكتشاف المناطق والمدن الأثرية القديمة، حيث أعلنت وزارة الآثار والسياحة منذ أيام عن اكتشاف أثري جديد بمحافظة الاقصر.
وعثرت البعثة المصرية بقيادة زاهي حواس على الكشف الأثرى الجديد الذي يقع فى قلب جبل القرنة غرب مدينة الأقصر.
كانت البعثة تبحث عن المعبد الجنائزى للملك توت عنخ آمون، لكن شاءت الأقدار أن تعثر على أكبر مدينة سكنية وصناعية وإدارية فى البر الغربى على مر العصور، والتى بنيت فى عصر الملك أمنحتب الثالث.
"إشراقة آتون" تعد أكبر كشف أثري اذ تمثل مدينة سكنية وإدارية وصناعية فى غرب محافظة الأقصر، وهى المدينة المفقودة التى تضم سلسلة من المنازل.
ويؤكد اكتشاف البعثة لتلك المدينة أن منطقة البر الغربى بالأقصر كان به حياة وليست مدافن ومقابر فقط، وهى تعود لعهد أعظم ملوك مصر، وهو الملك أمنحتب الثالث، الذى حكم مصر من 1391 قبل الميلاد.
ولم تكن المدينة المفقودة هي الاكتشاف الأثري الضخم الوحيد الذي عثر عليه، فمؤخرًا اكتشفت بعثات مختلفة من علماء الاثار العديد من الآثار.. وترصد "الدستور" جانب من تلك الاكتشافات.
في مطلع 2021 عثر على عشرات الاكتشافات الأثرية المهمة بينها معبد جنائزي فرعوني في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر، إضافة إلى آبار وتوابيت خشبية من عصر الدولة الحديثة، وفق ما أعلن المجلس الاعلى للآثار المصرية.
واكتشفت نفس البعثة ما يقرب من 52 بئرا يتراوح أعماقها بين 10 إلى 12 مترا، وعثر بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة.
وفي 2020 تم العثور على كشف ابيدوس توصلت بعثة المسح الأثري بمنطقة الهضبةالصحراوية غرب أبیدوس، فيما عثرت البعثة على كشف ابيدوس وهو مجموعة من الفتحات ترجع للعصر البطلمى، فوق آبار رأسية عميقة مرتبطة بأنفاق مياه طبیعیة، إضافة إلى العثور على غرف بها فخار منتشر على الأسطح، وكذا نقوش جرافيتي لاسم يقرأ "خو-سو-ن- حور"، وأمه "آمون إیردس"، وجدته "نس-حور".
وعثرت البعثة المصرية بقيادة زاهي حواس على الكشف الأثرى الجديد الذي يقع فى قلب جبل القرنة غرب مدينة الأقصر.
كانت البعثة تبحث عن المعبد الجنائزى للملك توت عنخ آمون، لكن شاءت الأقدار أن تعثر على أكبر مدينة سكنية وصناعية وإدارية فى البر الغربى على مر العصور، والتى بنيت فى عصر الملك أمنحتب الثالث.
"إشراقة آتون" تعد أكبر كشف أثري اذ تمثل مدينة سكنية وإدارية وصناعية فى غرب محافظة الأقصر، وهى المدينة المفقودة التى تضم سلسلة من المنازل.
ويؤكد اكتشاف البعثة لتلك المدينة أن منطقة البر الغربى بالأقصر كان به حياة وليست مدافن ومقابر فقط، وهى تعود لعهد أعظم ملوك مصر، وهو الملك أمنحتب الثالث، الذى حكم مصر من 1391 قبل الميلاد.
ولم تكن المدينة المفقودة هي الاكتشاف الأثري الضخم الوحيد الذي عثر عليه، فمؤخرًا اكتشفت بعثات مختلفة من علماء الاثار العديد من الآثار.. وترصد "الدستور" جانب من تلك الاكتشافات.
في مطلع 2021 عثر على عشرات الاكتشافات الأثرية المهمة بينها معبد جنائزي فرعوني في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر، إضافة إلى آبار وتوابيت خشبية من عصر الدولة الحديثة، وفق ما أعلن المجلس الاعلى للآثار المصرية.
واكتشفت نفس البعثة ما يقرب من 52 بئرا يتراوح أعماقها بين 10 إلى 12 مترا، وعثر بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة.
وفي 2020 تم العثور على كشف ابيدوس توصلت بعثة المسح الأثري بمنطقة الهضبةالصحراوية غرب أبیدوس، فيما عثرت البعثة على كشف ابيدوس وهو مجموعة من الفتحات ترجع للعصر البطلمى، فوق آبار رأسية عميقة مرتبطة بأنفاق مياه طبیعیة، إضافة إلى العثور على غرف بها فخار منتشر على الأسطح، وكذا نقوش جرافيتي لاسم يقرأ "خو-سو-ن- حور"، وأمه "آمون إیردس"، وجدته "نس-حور".