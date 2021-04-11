مسلسلات رمضان 2021.. طرح أغنية «كل كلام الحب» من هجمة مرتدة

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية "كل كلام الحب" من مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز بصوت مدحت صالح قبل العرض رمضان القادم.وسجل الفنان مدحت صالح صوته على التتر الخاص بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة قنوات dmc بعد التعاقد عليه قبل عدة أسابيع.ويجسد أحمد عز خلال أحداث المسلسل شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصريةمسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، إنجي المقدم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، ندي موسي، يوسف عثمان ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.