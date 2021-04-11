عدد ضحايا المظاهرات في ميانمار يتجاوز 700 قتيل

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى أكثر من 700 شخص، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مطلع الأسبوع.وأفادت الرابطة المساعدة للسجناء السياسيين بإن ما لايقل عن 701 شخص قتلوا في أعمال قمع القوات الأمنية للمتظاهرين.وقالت الرابطة إن مالا يقل عن 82 شخصا على الأقل قتلوا في مدينة باجو بجنوب شرق البلاد يوم الجمعة فقط، وأفادت وسائل إعلام محلية بإن الجيش استخدم المدفعية الثقيلة ضد المدنيين.