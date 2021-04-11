إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

سيكون التطعيم ضد كوفيد-19 متاحًا اعتبارًا من الاثنين لجميع الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، وفق ما ذكر وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد.وأوضح الوزير أن التطعيم سيكون ممكنًا عبر لقاحين، استرازينيكا الذي "اعتبارًا من يوم غد (الاثنين)، سيتمكن جميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بدون شروط، من تلقيه" وجونسون اند جونسون الذي ستتسلمه فرنسا اعتبارًا من الاثنين.وسيُطرح "بالاتساق والحرص على الفعالية على جميع من تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بدون شروط".