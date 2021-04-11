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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الإيراني يوجه اتهامات ضد الرئيس روحاني

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:45 م
حسن روحاني
حسن روحاني
وكالات
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وجه البرلمان الإيراني اتهامات ضد الرئيس حسن روحاني في صراع محتدم على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في البلاد.

ويتهم النواب روحاني بتجاهل القوانين التي مررها البرلمان.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن 190 من الـ 235 مشرعا، الحاضرين، صوتوا لصالح توجيه الاتهامات للرئيس، بدون ذكر مزيد من الخلفيات ولا التفاصيل.

ويرى مراقبون ثمة صلة بين التصويت واستئناف المفاوضات النووية في فيينا، التي ربما تتطلب حلا وسطا مع العدو اللدود للمتشددين، الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من فوزهم في الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020، مارس المتشددون والمحافظون ضغطا لاستدعاء الرئيس المعتدل وإجباره على تقديم استقالته في نهاية المطاف.

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