نائب تونسي تعقيبًا على زيارة قيس سعيد: الإخوان ذاهبون إلى زوال
الأحد 11/أبريل/2021 - 12:41 م
منار أحمدطباعة
قال النائب عن حركة الشعب التونسي هيكل المكي، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر يوجد بها تطابق للمواقف بين البلدين والتباهي في الرؤية والتصورات والمواقف بخصوص عدة قضايا دولية.
وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اعتبر المكي أن رئيس الجمهورية قادم من المستقبل وأن تنظيم الإخوان ذاهب إلى زوال.
وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اعتبر المكي أن رئيس الجمهورية قادم من المستقبل وأن تنظيم الإخوان ذاهب إلى زوال.
نائب تونسي تعقيبًا على زيارة قيس سعيد: الإخوان ذاهبون إلى زوال
نائب تونسي تعقيبًا على زيارة قيس سعيد: الإخوان ذاهبون إلى زوال