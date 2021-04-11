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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:40 م
مبادرة ونس الكتب
مبادرة ونس الكتب
جمال عاشور
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عقدت مبادرة "ونس الكتب"، أولى فاعليات احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب بالقاهرة، وسط حضور من الشباب القراء من مصر وسوريا والمغرب، وتكريم الناشطين في التشجيع على القراءة خلال العام الماضي.

وقال باسم الجنوبي، مدير مبادرة "ونس الكتب"، إن القراءة في هذه الأيام تعتبر منقذا نفسيا وصحيا واجتماعيا للضغوط المتسببة بها جانحة كورونا، مشيرًا إلى أن الكتب بكونها الإرث الثقافي العالمي يمكنها وضع حلولا مباشرة وغير مباشرة لكل مشكلات الحياة الحالية.

ولفت "الجنوبي"، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للكتاب هذا العام؛ سيكون عبر تكريم الشباب الذين يتفنون في جعل الشباب العربي يقرأ.

وأكد أن مبادرة ونس الكتب مع بداية عامها الثاني ستستمر في سعيها لتعريف الشباب المصري بإرثه الفكري والثقافي المصري، والتعريف بكيفية الاستفادة من موارد الدولة الثقافية من مؤسسات ومعارض كتب وآثار معرفية وتاريخية وشخصيات كان لها تأثيرها على الفكر الإنساني.

جدير بالذكر أن مبادرة "ونس الكتب" هي مشروع ثقافي يقوم على تحديات ومسابقات للقراءة شهريا بين شباب الوطن العربي، ويستضيف المؤلفين لمناقشة هذه الكتب.

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