رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 96 طن ياميش وتمور مجهولة المصدر قبل رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:57 ص
ياميش
ياميش
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الجهود عن ضبط 1304 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2،35 طن "كبدة مجمدة – مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3،17 طن "أعشاب – تمور" بدون مستندات مجهولة المصدر – "435 جوزة الطيب – كاتشب" معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وتم ضبط (1،6 طن "سكر حر" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (1،22 طن "سكر تموينى" – 600 عبوة زيت تموينى محظور تداوله خارج منظومة التموين.. تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية بلغت 21420 جنيها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (11 طن "أعلاف حيوانية " بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط السلع الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر استهدفت محلات ومخازن الياميش والتمور.. أسفرت جهودها عن ضبط (72) قضية.. بإجمالى مضبوطات بلغت (96،764 طن "تمور – ياميش" – عدد 10514 عبوة ولفة "قمر الدين").. أبرزها مايلى:

ضبط (7٫75 طن "تمور – تمر هندى – زبيب" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية – 625 لفة قمر الدين بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العمة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (7٫32 طن "تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحتيها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 8500 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة التمور بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (5٫1 طن "قمر الدين – زبيب – تين مجفف – فستق" معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«استمرار البرودة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

بعد خروجه من العناية المركزة.. عمرو عرفة يكشف تفاصيل اتصاله مع خالد النبوي

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان