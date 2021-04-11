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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في العقارات

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:06 م
ضبط تجار مخدرات
ضبط تجار مخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لاتجارهم فى المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأوضحت الإدارة قيام المتهمين بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (90 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ630 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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