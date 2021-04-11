«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء المقبل، مؤتمرًا صحفيًا، حول إرشاداتها الجديدة خلال شهر رمضان وتطورات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ووصول اللقاح وتوزيعه في سوريا واليمن.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، أكجمال ماجتموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.وقال المكتب، فى بيان له: "هذا العام سيستقبل حوالي 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك، وللأسف يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان".وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كورونا "كوفيد-19"، وهذا يشمل توصيات بشأن تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.وأوضحت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديمها في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.