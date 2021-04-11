رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تشن غارات مكثفة على مواقع داعش بالبادية السورية

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:40 ص
غارات مكثفة
غارات مكثفة
مروة عنبر
طباعة
شنت طائرات حربية روسية، اليوم الأحد، قصفا جويا مكثفا على مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المقاتلات الروسية نفذت غارات مكثفة طالت بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وعند الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، ومناطق أخرى في مثلث حلب-حماة-الرقة، جرى خلالها استهداف كهوف يتحصن داخلها تنظيم داعش، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى، بالإضافة لخسائر مادية تمثلت بإلحاق ضرر كبير وتدمير بالغ.

ومنذ بداية الشهر الجاري وتتواصل عمليات التمشيط ضمن مناطق متفرقة من بادية الميادين غرب الفرات، من قبل قوات الجيش السوري في ظل الحملة الجديدة لتلك القوات التي بدأت قبل أسبوع من الآن، والتي تهدف لتمشيط المنطقة بحثا عن عناصر تنظيم داعش هناك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً بمشاركة بيانات سد «النهضة» دون اتفاق ملزم


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

اليابان تبدأ تطعيم «كبار السن» بلقاح كورونا غدا

دراسة: الأمريكيات من أصل أفريقى أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

مخرجة «نومادلاند» تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

الولايات المتحدة.. اعتقال أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة