روسيا تشن غارات مكثفة على مواقع داعش بالبادية السورية

شنت طائرات حربية روسية، اليوم الأحد، قصفا جويا مكثفا على مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المقاتلات الروسية نفذت غارات مكثفة طالت بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وعند الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، ومناطق أخرى في مثلث حلب-حماة-الرقة، جرى خلالها استهداف كهوف يتحصن داخلها تنظيم داعش، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى، بالإضافة لخسائر مادية تمثلت بإلحاق ضرر كبير وتدمير بالغ.ومنذ بداية الشهر الجاري وتتواصل عمليات التمشيط ضمن مناطق متفرقة من بادية الميادين غرب الفرات، من قبل قوات الجيش السوري في ظل الحملة الجديدة لتلك القوات التي بدأت قبل أسبوع من الآن، والتي تهدف لتمشيط المنطقة بحثا عن عناصر تنظيم داعش هناك.