موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:29 ص
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021، حيث يستعد المسلمون في شتى بقاع العالم لاستقبال أول أيام شهر رمضان الكريم 1442-2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يجعل كثيرين يريدون التعرف على موعد أذان الفجر للتعرف على موعد الامساك عن الطعام في أول ايام الصيام بشهر رمضان 1442.
موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021
- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 4:03 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 4:06 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا، اليوم، 4:10 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة، اليوم، 4:00 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة، اليوم، 4:04 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة شلاتين، اليوم، 4:03 ص.
موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021
- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 4:03 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 4:06 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا، اليوم، 4:10 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة، اليوم، 4:00 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة، اليوم، 4:04 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.
- موعد صلاة الفجر في محافظة شلاتين، اليوم، 4:03 ص.