موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021، حيث يستعد المسلمون في شتى بقاع العالم لاستقبال أول أيام شهر رمضان الكريم 1442-2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يجعل كثيرين يريدون التعرف على موعد أذان الفجر للتعرف على موعد الامساك عن الطعام في أول ايام الصيام بشهر رمضان 1442.- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 4:03 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 4:06 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا، اليوم، 4:10 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة، اليوم، 4:00 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:05 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة، اليوم، 4:04 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة شلاتين، اليوم، 4:03 ص.