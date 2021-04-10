مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدران قرارات أمنية مهمة لضبط الأوضاع في البلاد

أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عددا من القرارات الأمنية المهمة لضبط الأوضاع في عموم البلاد.وترأس البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد، وبصفة خاصة مستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني، حسب بيان لمجلس السيادة.وأوضح وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم المجلس، الفريق الركن يس إبراهيم يس أن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي ادت الى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها أبناء الوطن، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى.ومن بين هذه القرارات تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السليمة، قوة مرنة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور وتفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن.كما قرر المجلس الإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لإتفاق جوبا لسلام السودان ومراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح والإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة، والإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين.وإلى جانب ذلك وافق المجلس على تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.