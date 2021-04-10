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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لا إخطار رسمي.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:21 م
الطيران
الطيران
فاتن غلاب
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ناقش مجلس إدارة ‫الخطوط السعودية‬⁩ في اجتماعه الخميس الماضي، التحضيرات الجارية لإعادة استنئاف كامل الرحلات الدولية مايو المقبل، بناءً على ما صدر من وزارة الداخلية السعودية بأنه سيكون هناك رفع كامل لقيود السفر وإعادة فتح جميع المنافذ 17 مايو المقبل، 5 شوال.

وأصدرت المملكة قرارا جديدا برفع التعليق المفروض على الرحلات الجوية الدولية عبر الخطوط السعودية بشكل جزئي من 15 سبتمبر الماضي، ورفعها نهائيًا اعتبارًا من مايو المقبل.

ومن المقرر أن ترفع المملكة العربية السعودية الكثير من قيود السفر بالنسبة للمواطنين بما فيهم العمالة الوافدة المتواجدة خارجها اعتبارا من أول يناير 2021، في ظل مؤشرات وزارة الصحة السعودية الإيجابية بشأن حالة تفشي فيروس كورونا.

وكشف المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، أن المملكة العربية أعلنت في وقت سابث عن بدء تشغيل رحلاتها الدولية ابتداء من 17 مايو المقبل بشكل جزئي، ما يعتبر بداية فعلية لتشغيل الرحلات بين المملكة والعواصم العالمية، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان لم ترد أو تتلقى السلطة أي إخطار يفيد بإعادة تشغيل حركة الطيران بين المملكة العربية السعودية والقاهرة حتى الأن.

وأكد نوير لـ"الدستور"، أن فتح الرحلات الدولية السعودية من خلال الخطوط السعودية سوف يكون للعديد من الفئات المحددة من المواطنين والمقيمين في المملكة، وأن موعد إعادة الرحلات ما زال منتصف السهر المقبل، لذلك فنحن كسلطة الطيران مستعدون لتلقي أي إخطار في هذا الشأن، والذي ربما يكون بعد أن تنتهي المملكة من كافة الاستعدادت، كذلك لم يتم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، مشيرا إلى أن قرار عودة الرحلات بين المملكة والقاهرة قرار يرجع للسياسات المملكة وليس للقاهرة دخل بذلك، خاصة وأن تعليق الرحلات جاء بشكل مؤقت وليس دائما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيرانً وكذلك الطيران الخاص مستعد تماما لاستئناف رحلاتها الجوية إلى المدن السعودية، فور صدور قرار إنهاء تعليق دخول المواطنين المصريين للسعودية من ناحية السلامة وتأمين الركاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا للبرتوكولات الدولية منعا لانتشار العدوى.

في السياق، أكدت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن المملكة أصدرت قبل أيام الضوابط الخاصة بالعمرة، وتقترب من إعلان فتح الطيران الدولي، خاصة أن قانون تنظيم العمرة يهدف إلى أن يكون للدولة السيطرة والسيادة على الرحلات، وكذلك يكون المعتمر آمنًا خلال رحلته، مشيرا إلى أن ذلك ليس له علاقة بمصر، خاصة وأن المملكة منعت دخول مواطني 20 دولة على مستوى العالم بينها مصر إلى أراضيها كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في العديد من الدول.

ولفت إلى أن آلاف العاملين المصريين بالسعودية ينتظرون موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية 2021 حتى يعودوا إلى أعمالهم، خاصة أن مواعيد حجوزات سفرهم للمملكة كانت تحين خلال شهر فبراير الماضي.

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