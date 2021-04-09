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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: مشروع «الدلتا الجديدة» له أهمية كبيرة في هذا التوقيت

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:59 ص
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد
علا العلاف
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن هناك عوائد اقتصادية واجتماعية من مشروع الدلتا 2021، والدور التنموي للدولة، حيث فرضت التحديات الراهنة الإسراع بمشروع تطوير الدلتا الجديدة، وضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.

ولفت "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن جائحة كورونا أظهرت خطورة الاعتماد على المصادر الخارجية لتوفير الأمن الغذائي، وما سيتتبعه ذلك من التعرض لمخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على تحسين مؤشرات أداء التجارة الخارجية والحد من عجز الميزان التجاري، فقد سجل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس في حجم الواردات المصرية خلال عام ٢٠٢٠ وبلغت وارداته نحو ٦،٥٩٨ مليار دولار.

ونوه بأن تعزيز الأمن الغذائي يعد من عناصر قوة الأمن القومي، والحفاظ على استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية، حيث يتضمن التصنيف المحصولي لمشروع الدلتا الجديدة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والعدس لمواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائي.

وأشار إلى أن التوسع الأفقي وزيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة والبالغة حاليًا نحو 9.2 مليون فدان وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ما يسهم أيضا في تعويض الفقد في الأراضي الزراعية من البناء الجائر، فضلاعن أهمية دور تعميق التصنيع الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناءً على الميزة النسبية لكل منطقة.

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