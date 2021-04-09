أحدث ترددات النايل سات 2021.. وأبرز مسلسلات رمضان

أحدث ترددات النايل سات 2021 في مصر

يرغب الكثير من المواطنين حاليا في ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان المبارك لمتابعتها خاصة عقب ظهور البرومو الرسمي لجميع المسلسلات، والتى أثارت نوعا من التسوق للمتابعة حيث يمكنك ضبط تردد مجموعة قنوات CBC عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11785 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 و معدل الترميز 27500 فيما يمكن ضبط تردد قناة CBC 2 على التردد 11488 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وضبط تردد مجموعة قنوات DMC على التردد 11449 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500.





أبرز مسلسلات رمضان 2021 في مصر

يشارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني هذا العام بمسلسل موسى وتشاركه البطولة الفنانة سمية الخشاب و الفنانة عبير صبري والفنانة منذر رياحنة فيما يتم عرض الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي حصد نجاح كبير العام الماضي حيث يعرض قصص بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة ومكافحتهم ضد الإرهاب المسلسل بطولة كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي فيما يتم عرض هذا العام مسلسل النمر بطولة محمد إمام ومحمد رياض ونيرمين الفقي ومسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.





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تردد قنوات الأطفال 2021

يحاول الآباء والأمهات ضبط أحدث ترددات النايل سات 2021 خاصة قنوات الأطفال والتي تعرض مجموعة مميزة من أغاني الأطفال الهادفة والرسوم المتحركة والأناشيد وذلك لإلهاء الأطفال حيث يمكن ضبط قناة ميكي على القمر الصناعي المصري نايل سات عبر 11528 معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة 11396 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.





مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةحيث حصدت في الآونة الأخيرة أعلى نسب مشاهدة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث تردد أبرز القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين قبل بدء شهر رمضان لمشاهدة أبرز مسلسلات رمضان التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.