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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في أول زيارة له.. الرئيس التونسي يصل القاهرة اليوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:19 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
مروة عنبر
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يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، زيارته الأولى إلى القاهرة والتي تستمر لمدة 3 أيام، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي هذه الزيارة في إطار ربط جسور التواصل والتشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

ووفقا للرئاسة التونسية، سيبحث الطرفان خلال الزيارة إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس التونسي منذ توليه المنصب، وتأتى بعد أقل من شهر من زيارة أجراها إلى ليبيا، وكانت الأولى لرئيس دولة إلى البلد الجار عقب تشكيل قيادته الجديدة.

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