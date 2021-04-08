«حياة كريمة»: نظرة العالم نحو مفهوم حقوق الإنسان تتغير

قالت ندى خضر عضو بمبادرة حياة كريمة، إننا شاركنا اليوم في مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" وذلك بناءًا على ترشيحهم لحياة كريمة كونها من المؤسسات الشبابية الواعدة التي تم تأسيسها في عام 2019.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا" مساء اليوم الخميس، أننا تشجعنا للمشاركة في المؤتمر لنعرض رؤيتنا لما بعد جائحة كورونا، خصوصًا أن نظرة العالم لحقوق الإنسان اليوم تغيرت.



