رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استنكار عارم في قرغيزستان بعد مقتل امرأة إثر خطفها بهدف الزواج

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:44 م
مقتل امرأة إثر خطفها
مقتل امرأة إثر خطفها بهدف الزواج
وكالات
طباعة
تظاهر مئات الأشخاص، اليوم الخميس، في بشكيك، عاصمة قرغيزستان، بعد مقتل امرأة إثر خطفها من أجل تزويجها قسرا، وهو تقليد سائد في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى تدينه الأمم المتحدة وناشطون حقوقيون.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثة أيزادا كانتابيكوفا (27 عاما)، الأربعاء، بعد يومين على خطفها من ثلاثة رجال إثر تقييدها واقتيادها داخل سيارة.

وقد صُورت عملية الخطف عبر كاميرات مراقبة، وانتشرت لقطاتها على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.

كما عُثر على خاطف الضحية- وهو قاتلها المفترض أيضا- ميتا وفق الشرطة التي عزت وفاته إلى الانتحار.

وأوقفت الشرطة أحد الخاطفَين الآخرَين، وفق ما أفاد التليفزيون الحكومي الخميس.

وتظاهر حوالى 500 شخص، الخميس، قرب مقر وزارة الداخلية في العاصمة القرغيزية، حاملين لافتات عليها عبارات مثل "من سيُحاسب عن مقتل أيزادا؟"، و"أنهوا جرائم قتل النساء".

وطالب المتظاهرون باستقالة وزير الداخلية وقائد شرطة بشكيك، متهمين قوات الأمن بالتراخي في مواجهة عملية الخطف.

من ناحيته، دعا رئيس الوزراء القرغيزي، أولوغبك ماريبوف، المتظاهرين إلى "التحلي بالصبر"، متعهدا بمحاكمة جميع الضالعين في الجريمة.

كذلك كتب رئيس قرغيزستان، صدير جاباروف، عبر فيسبوك أن الحادثة يجب أن تكون "آخر خطف" لامرأة بقصد الزواج.

وتشير أرقام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بشكيك إلى أن زواجا من كل خمسة في هذا البلد الفقير، الذي يعد 6،5 مليون نسمة، يحصل إثر عملية خطف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

«شعراوي» ومحافظ الغربية يفتتحان تطوير ميدان المحطة ويضعان حجر أساس فندق

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل