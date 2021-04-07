«الخارجية الأمريكية»: لن نقدم محفزات أحادية لإيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها لن تقدم محفزات أحادية لإيران لإعادتها إلى الاتفاق النووي.وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن محادثات فيينا تؤدي حتى الآن الغرض الذي عقدت لأجله وهو التعرف على موقف الإيرانيين وتعريفهم بموقف الأمريكيين، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.