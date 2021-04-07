ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

شهد معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، في يومه السابع، توافد عدد كبير من الأسر والأفراد والكتاب، لمتابعة أنشطة المعرض الثقافية والفنية، كما حرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية بالمعرض، والتي يقدمها المعرض مجانًا للجمهور؛ كذلك يقدم المعرض نشاط حافل للأطفال من ورش عمل، وأنشطة تفاعليه، ورسم وألعاب تنشيطية، وذلك في الركن المخصص للأطفال. مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.وشهد اليوم نشاطًا ثقافيًا مُكثفًا؛ بدأ في الظهيرة بورش تعليم الرسم للأطفال من رواد المعرض؛ والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، بجانب ورشة العرائس التي قدمها الفنان هشام سعيد. كذلك، شهد جناح دار الشروق توقيع الكاتبة منصورة عز الدين أحدث أعمالها، رواية "بساتين البصرة"؛ والكاتب أحمد عطاالله والذي وقّع كتابه "فلان الفلاني".واستضاف مسرح الثقافة والفن بالمعرض، ظهر اليوم، نشاط مسرحي للأطفال من ذوي الهمم؛ أعقب ذلك حفل لفرقة المعهد العالي للفنون الشعبية، والذي يُقام بالتعاون مع أكاديمية الفنون.حيث قدمت الفرقة مجموعة من أشهر الرقصات الشعبية والفلكلورية المصرية، وعلى رأسها رقصة "البمبوطية" البورسعيدية.أمّا عن فعاليات الغد، فتستمر ورش تعليم الرسم للأطفال بداية من الظهيرة؛ كما يستضيف مسرح الثقافة والفن عرض جديد تابع لأكاديمية الفنون؛ كما يحل الكاتب الدكتور محمد طه، ضيفًا على جناح مكتبة الشروق في الخامسة مساء اليوم الخميس، لتوقيع أحدث أعماله، كتاب "ذكر شرقي منقرض". ويحل كذلك الإعلامي أحمد يونس ضيفًا على جناح دار سما للنشر، وذلك لتوقيع كتابه "خبايا" مطبوعًا بطريقة برايل للمكفوفين، حيث سيتم توزيع النسخ مجانًا على الجمهور منهم.يذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ويقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021، في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.