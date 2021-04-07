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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة جورجيا: روسيا مسؤولة عن مقتل 3 من سكان غالي المحتلة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:00 م
سالومي زورابيشفيلي
سالومي زورابيشفيلي
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قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، إن قوات الاحتلال تحت السيطرة الروسية مسئولة عن مقتل ثلاثة أفراد غرقوا في نهر إنغوري أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي التي تسيطر عليها تبليسي من منطقة (غالي) الجورجية المحتلة من قبل روسيا.

وتم العثور في وقت سابق من اليوم الأربعاء على جثتي امرأتين تبلغان من العمر 30 و38 عامًا ورجل يبلغ من العمر 65 عامًا، بينما لا يزال زوج إحدى المتوفيات في عداد المفقودين.

وقالت زورابيشفيلي إن القيود المفروضة على الحركة في غالي والتي فرضها نظام الاحتلال "غير مقبولة" وتعتبر انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.

وأضافت زورابيشفيلي أن الأمر مثير للقلق أن يكون المواطنين الجورجين الذين يعيشون في المناطق المحتلة ضحايا لتلك القيود.

وحملت وزارة الخارجية الجورجية "المسؤولية الكاملة عن الحادث المقلق" على عاتق روسيا.

يشار إلى أن منطقة غالي تسكنها غالبية من العرقية الجورجية، ويُسمح لهم بدخول الأراضي التي تسيطر عليها تبليسي فقط عبر ممر خاص بتكلفة 1000 روبل (حوالي 13 دولارًا أمريكيًا).
ويُسمح للسكان المحليين بمغادرة المنطقة المحتلة فقط عبر حاجز جسر إنغوري.

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