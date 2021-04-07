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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:45 م
الطفلة ريماس
الطفلة ريماس
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أدلى المتهم بخطف وقتل الطفلة ريماس باعترافات تفصيلية أمام النيابة بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الحادية عشرة صباحا، فناداها وطلب منها اصطحابها لشراء بعض الحلوى حتى استدرجها إلى سلم منزله.

‎وأضاف المتهم أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته، فقاومته فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ فسدد لها طعنات ثلاث بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسه، فأخفاها تحت السلم للتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن الواقعة اكتشفت قبل تنفيذه لذلك.

‎يذكر أن مدير أمن الدقهلية كان قد تلقى إخطارا يفيد، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس، من "م. ج"، سائق، مقيم بدائرة المركز بخروج ابنته ريماس، 8 سنوات، لشراء بعض الاحتياجات وعدم عودتها.

‎وكلف مدير المباحث ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام ووحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بالبحث، وتم تحديد أحد الأشخاص لقيامه باصطحاب الطفلة إلى منزله، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بمسكنه وتخلصيه من الأهالي قبل الفتك به، ‎وعُثر خلال الضبط على جثة الطفلة مقتولة في سلم العقار محل سكنه، وبها طعنات، خدوش، كدمات.

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