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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأديب مدير القوى العاملة بالقليوبية بسبب مخالفات مالية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:10 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت المحكة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بمجازاة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ومدير الميزانية بالوزارة ومندوب وزارة المالية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية صيانة وتطوير دورات المياة بديوان عام الوزارة، وبراءة آخرين لم يرتكبوا مخالفات.

وأكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الإتهام في القضية رقم 27 لسنة 62 قضائية بأن المحالين الصادر بشأنهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتضمنت حيثيات الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى سيد ممدوح عبد الغني، فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة وسيد محمد عطا الله، رئيس القسم الفني بالوزارة، حيث لم يهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة اليكتريك لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان عام الوزارة، ولم يتسببا في تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد ولم يشتركا في تسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه من العملية، وقضت المحكمة ببراءتهما.

وقضت المحكمة بخصم خمسة أيام من راتب مدير الميزانية بديوان الوزارة عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة، وأصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية رغم عدم إختصاصه بذلك مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.

وعاقبت المحكمة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بعقوبة التنبيه لعدم اتخاذه خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، واعتمد استمارة "50 ع ح" لااستخراج الشيك بمبلغ 163 ألف جنيه ما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود أمر اإسناد.

وخصم أجر خصم 15 يومًا من راتب مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة لقيامه بإعادة استمارة "50 ع ح" بشأن ااستخراج شيك قيمته 166 ألف جنيه بااسم مقاول العملية، ما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تأمين نهائي بالمخالفة لبنود أمر الإسناد.

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