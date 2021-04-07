بينها 17 طن أغذية فاسدة.. ضبط 1211 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت التنسيق بين إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 1211 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2.17 طن "مقطعات لحوم ودواجن، مفروم لحوم" غير صالحة للاستهلام الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط 7 أطنان "مخللات، ملح طعام" معبأة داخل براميل وأجولة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بمحافظة الغربية، و7.5 طن "سكر حر"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، داخل مصنع لتعبئة السكر الحر بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وأثمرت الجهود عن ضبط 426240 عبوة "حلوى جافة " منتهية الصلاحة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، والمدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ 144.935 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز.وضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 59950 جنيهًا بحوزة قائد سيارة حال سيرة بمحافظة الدقهلية.وتمكنت الجهود من ضبط 6 أطنان "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.وأثمرت الجهود عن ضبط 3.775 طن "منظفات صناعية " بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، 250 كيلو جرام "مسحوق غسيل"معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الجيزة، كما ضبط 2170 وحدة ألعاب نارية "صاروخ" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الخردوات بمحافظة الشرقية.