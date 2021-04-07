رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بينها 17 طن أغذية فاسدة.. ضبط 1211 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:42 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل_ عمرو المزيدي
طباعة
شنت شرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت التنسيق بين إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 1211 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2.17 طن "مقطعات لحوم ودواجن، مفروم لحوم" غير صالحة للاستهلام الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 7 أطنان "مخللات، ملح طعام" معبأة داخل براميل وأجولة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بمحافظة الغربية، و7.5 طن "سكر حر"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، داخل مصنع لتعبئة السكر الحر بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 426240 عبوة "حلوى جافة " منتهية الصلاحة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، والمدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ 144.935 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز.

وضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 59950 جنيهًا بحوزة قائد سيارة حال سيرة بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط 6 أطنان "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 3.775 طن "منظفات صناعية " بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، 250 كيلو جرام "مسحوق غسيل"معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الجيزة، كما ضبط 2170 وحدة ألعاب نارية "صاروخ" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الخردوات بمحافظة الشرقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي لـ إثيوبيا: بلاش تحاولوا المساس بمياه مصر لأن كل الخيارات مفتوحة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع


الصور

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى