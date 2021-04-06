رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يزور جامعة الدلتا لدعم سبل التعاون

زار الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة الرؤى المتعلقة بالنهوض بالتعليم التكنولوجي وعرض الامكانيات التعليمية والفنية للجامعتين.وخلال الزيارة رحب الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية برئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حيث قدم "الخولي" شرحا وافيًا عن جامعة الدلتا التكنولوجية والبرامج الدراسية التي تقدمها، والخدمات التي تقدمها الجامعة إلى طلابها ودارسيها، وخلال الزيارة بحث الجانبان إمكانية تعزيز التعاون المشترك والعمل على مد جسر التعاون في مجالات عديدة، ذات الاهتمام المشترك بالجامعتين.كما اتفق الجانبان على عقد عدة لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة أوجه التعاون المختلفة تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين.وعبر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية عن سعادته بهذه الزيارة، متطلعا إلى إقامة شراكات حقيقية مع جامعة الدلتا التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تفتح ذراعيها وترحب بكل فرصة لتعزيز التعاون مع نظيراتها من الجامعات التكنولوجية والمؤسسات العلمية والتعليمية، من أجل رؤية علمية متكاملة تخدم التعليم التكنولوجى في مصر.