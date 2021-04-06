تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز حرق جثة ممرضة حلوان

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه جاري تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعه العثور على جثة ممرضة متفحمة داخل مقابر أسرتها بحلوان ومناقشة أهليتها عما إذا كان للضحية أي خلافات مع أشخاص آخرين.وقال المصدر إن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة أمر بتشكيل فريق بحث من رجال مباحث حلوان لتحديد هوية المتهم بحرق جثة ممرضه بعد دفنها داخل مقابر أسرتها بيوم في حلوان بعد عثور الأهالي على جثة سيدة متفحمة داخل مقابر عزبة الوابور.وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متفحمة ملقاة داخل مقابر أسرتها بمقابر عزبة الوابور بدائرة القسم.بانتقال رجال مباحث حلوان تبين أن الجثة لسيدة تعمل ممرضه توفت قبل العثور على جثتها متفحمة بيوم واحد إثر إصابتها بفيروس كورونا.بمناقشة أهليتها أفادوا بأن فور وفاتها قاموا بدفنها داخل مقابر الأسرة وفوجئوا في اليوم الثاني بابلاغهم أن أحد تسلل إلى داخل المقابر وقام بحرق الجثة وترك باب المقابر مفتوح.