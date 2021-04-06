وزير التعليم: امتحانات الثانوية إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك حقيقة أخرى واجب تأكيدها وهى أن الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي ورقية بنظام الأسئلة الجديد في امتحانات مجمعة 3 أيام.وأضاف وزير التعليم، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":"الثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو المقبل".ووجه الوزير نصيحة لطلاب الثانوية قال فيها إن جميع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام الأسئلة الجديد الذي يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم، أرجو من الطلاب التحضير لهذا عن طريق المصادر المتاحة لهم وعدم الالتفات إلى أي جدل آخر".