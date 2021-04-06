الأسد يمنح إعفاءات لمستثمرين في حلب لخلق فرص عمل

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوما بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بحلب من عدد من الغرامات وبدلات الإشغال المتوجبة عليهمونص المرسوم رقم 114 لعام 2021 إعفاء المستثمرين في المناطق الحرة بحلب من، الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.هذا بجانب الإعفاء من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتبارًا من بداية عام 2012.كما أعفى المرسوم المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها بدءا من بداية عام 2012.من جانبها، أعلنت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرسوم يأتي بهدف تقديم التسهيلات والدعم الممكن للمستثمرين، وإعادة تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.