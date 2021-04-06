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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التنسيق «البحريني السعودي» يعزز التكامل بين البلدين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:10 م
الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات البحرينية السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة عززتها الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل على تنميتها وتطويرها، بما يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين.

وأكد آل خليفة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود- حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- الحرص على المواصلة على ما بناه الآباء والأجداد من علاقات راسخة وأخوة متجذرة بين البلدين وشعبيهما، مؤكدًا أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ وأهدافهما مشتركة في التكامل ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على ردع التهور وصد الإرهاب.

وأشار إلى دور مجلس التنسيق السعودي البحريني وما نتج عنه من لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ الأثر في استمرار العمل على تعزيز التكامل الثنائي وبالأخص الاقتصادي.

وخلال اللقاء تم استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مستجدات الأمن الإقليمي، حيث أشاد رئيس الوزراء البحريني بجهود المملكة العربية السعودية، وما تقوم به من دور محوري في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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