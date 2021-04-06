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تقارير ومتابعات

تفاصيل حجز الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:45 م
السيارات المعفاة
السيارات المعفاة من الجمارك
شيماء حسين
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يسارع الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك إلكترونيا عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض، والذي حظي بأعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخير،ة لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحجز الإلكتروني والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معفاة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك


خصصت وزارتي الصحة و التضامن الاجتماعي موقع المجالس الطبية المختصصة إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)، يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة استخدامه لحجز موعد الكشف الطبي الذي يحدد الحالة المرضية ومدى قدرة الراغب في الحصول على سيارة على القيادة وذلك لتخفيف الأعباء عنهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة، والذي يقضي على الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.

خطوات حجز كشف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة


توفيرا على ذوي الاحتياجات الخاصة وفرت وزارة الصحة موقع المجالس الطبية المختصصة الإلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المختصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

- الضغط على أيقونة حجز كشف إلكترونيا

- كتابة بيانات الراغب في حجز الكشف من ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي،..)

- كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة

- كتابة اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها

- تحديد موعد الكشف المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في الكشف

- كتابة وسيلة تواصل (رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

- الضغط على كلمة حفظ الطلب

- انتظار رسالة تأكيد الحجز


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رابط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة


الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معفاه من الضرائب للمعاقين


ويمكن الاستعلام عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعدها الحجز وفق ما حددت وزارة التضامن، عبر الأوراق التالية للتقديم:

- بطاقة الرقم القومي للراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على السيارة

- 5 صور شخصية للمتقدم للحصول على سيارة

- بطاقة الخدمات المتكاملة

- تقرير طبي مفصل يوضح الحالة المرضية بالتفصيل مستخرج من إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة

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