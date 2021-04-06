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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف مبكر عن الإعاقة للأطفال فى يوم طبى بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:01 م
الدكتور محمد هشام
الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة،
هبه عويضه
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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم طبى مجانى، الجمعه 9 إبريل الجارى وذلك للكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال وجلسات توعية لأولياء الأمور.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الطبى الجمعة القادمة سيكون مختلف وذلك لتضمنه الكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال كما يشمل جلسات توعية من قبل متخصصين لأولياء الأمور لتعريفهم بكيفية التعامل مع اطفال ذوى الاعاقة وكيفية دمجهم مع المجتمع.

وأضاف أن اليوم الطبى سوف يشمل الكشف المجاني بالتعاون مع احدي اكبر المستشفيات بغرب الإسكندرية علي عيادة الأطفال وعيادة جراحة العظام وقياس الضغط والسكر والأكسجين بالدم وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءً، مؤكدًا على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد الإجتماعى داخل مركز الخدمات حرصا على سلامة المهندسين ورواد النادي.

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