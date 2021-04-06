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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طرح مزايدة بنظام حق الانتفاع لـ 10 سنوات في سوق العريش الجديد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:56 ص
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى دياب
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أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح مزايدة محلية بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، للأنشطة المتنوعة في سوق العريش الجديد، وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم طرح مصنع الثلج، وثلاجات التبريد والتجميد، ومعرض الخضر والفاكهة، والمحال التجارية، والكافتيريا للتجار بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى سحب كراسة الشروط من مخازن ديوان عام المحافظة نظير مبلغ 299 جنيه من خلال النموذج المعد لذلك، بعد التزام المتقدم بتحديد نوع النشاط وتقديم أصول المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، على أن تعقد المزايدات بالسوق في منطقة الكيلو 17 بالعريش.

من جانبه، أكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، على أن السوق يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح بأبعاد 400 150x مترًا بما يوازى 14 فدانا بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسي (العريش - القنطرة)، وبلغت تكلفة إنشائه 167 مليون جنيه بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.

وأضاف المدير التنفيذي للسوق، أن السوق يضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات (دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة)، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة بأجمالي 36 محلا، و8 ثلاجات تبريد وتجميد، و7 محلات لبيع الفوارغ، ومسجد وخزان رئيسي للمياه بسعة 1000 متر مكعب، ومبنى إداري، وبوابات إلكترونية.

و غرف للأمن والدفاع المدني (الإطفاء) ونقطتي شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها، مكتب شهر عقاري، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إداري، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، وساحتي انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.

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