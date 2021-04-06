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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن دعمها للأردن في مواجهة التحديات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:50 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
منار أحمد
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أفادت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي سلم رسالة للمسئولين الأردنيين تؤكد دعم الرياض لعمان في مواجهة جميع التحديات.

وبعد توقيع الأمير حمزة على رسالة تؤكد ولاءه لملك الأردن، أمس الإثنين، أعلنت السلطات المعنية عن حظر النشر في تلك القضية، التي أثارت ضجة في البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأكد نائب عام عمان، اليوم الثلاثاء، حظر النَّشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك.

كما أوضح أن حظر النَّشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة، لافتًا إلى أن نشر أو تداول أيِّ صور أو "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع يقع تحت طائلة المسئولية الجزائية.

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