«ارتفاع وانخفاض الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاع درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة مئوية.وقال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم وحتى آخر الأسبوع ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع نشاط الرياح والأتربة.وأضاف شاهين أن انكسار الموجة الحارة يبدأ نسبيا يوم الخميس المقبل، حيث تصل الحرارة إلى 30 درجة لتتوالى الانخفاضات اعتبارً من يوم الجمعة مع وجود نشاط للرياح ما يعزز الشعور بانخفاض الحرارة.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، على أنّ يسود الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، على أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، على أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر.