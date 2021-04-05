الأمير حمزة يؤكد انتهاء أزمة الأردن (صورة)

أضفت كلمات بخط يد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين رونقا خاصا على الرسالة التي تعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده.وكان الديوان الملكي الأردني، نشر قبل قليل، رسالة وقعها الأمير حمزة، أكد من خلالها انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.وكانت كلمات خطها الأمير حمزة بأنامله في نهاية الرسالة المطبوعة لافتة للنظر، وجاء فيها "في منزل عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال حفظه الله".واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن أن تلك الكلمات تبرز أن أجواء عائلية وأخوية وإيجابية طبعت اللقاء، الذي احتضنه منزل الأمير الحسن، مما يؤكد فعليا طي صفحة.