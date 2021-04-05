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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولى يتوقع تمديد مجموعة العشرين مبادرتها لتجميد مدفوعات الديون لآخر 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:04 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الإثنين: إنه يتوقع أن تمدد الصين والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية حتى نهاية 2021 عندما تجتمع الأسبوع القادم.

وأبلغ مالباس الصحفيين بأن مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون ساعدت الدول الأكثر فقرًا على تأخير مدفوعات بحوالي خمسة مليارات دولار حتى نهاية 2020 ومن المتوقع أن تكون هناك تأخيرات لمدفوعات أخرى بقيمة 7.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو.

وقال: إن تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين حتى نهاية العام سيوفر أيضً مزيدًا من الأموال التي يمكن للدول الأكثر فقرًا أن تستخدمها لمكافحة جائحة كوفيد-19 ودعم اقتصاداتها، لكن هناك حاجة إلى "تخفيف حقيقي للديون" في الأجل الطويل للسماح لتلك الدول بإعادة أعباء ديونها إلى مستوى أكثر اعتدالا.

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